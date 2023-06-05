Максим Фадеев снова появится на экранах

В новом шоу на канале Муз-ТВ под названием «Музраскрутка» будет выступать Фадеев и оценивать клипы начинающих артистов, а лучший клип будет показан в эфире.

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Максим Фадеев отметил, что каждый участник конкурса имеет высокие вокальные данные и хорошо подобранную музыку, и каждый из них есть шанс на успех в индустрии. Несмотря на конфликт с Наргиз Закировой, Максим Фадеев не комментирует произошедшее, и многие надеются на его возвращение к работе на телеэкранах и заключение новых интересных контрактов с молодыми и талантливыми музыкантами.

В последнее время Фадеев реже появлялся на телеэкранах, поэтому его появление в новом шоу на канале Муз-ТВ стало настоящим событием для поклонников музыки.