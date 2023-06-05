Максим Фадеев снова появится на экранах
В новом шоу на канале Муз-ТВ под названием «Музраскрутка» будет выступать Фадеев и оценивать клипы начинающих артистов, а лучший клип будет показан в эфире.
Максим Фадеев отметил, что каждый участник конкурса имеет высокие вокальные данные и хорошо подобранную музыку, и каждый из них есть шанс на успех в индустрии. Несмотря на конфликт с Наргиз Закировой, Максим Фадеев не комментирует произошедшее, и многие надеются на его возвращение к работе на телеэкранах и заключение новых интересных контрактов с молодыми и талантливыми музыкантами.
В последнее время Фадеев реже появлялся на телеэкранах, поэтому его появление в новом шоу на канале Муз-ТВ стало настоящим событием для поклонников музыки.
Отметим, что конфликт с Наргиз Закировой, с которой Максим Фадеев работал ранее, стал одним из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса. Вся ситуация произошла из-за творческих разногласий между певицей и продюсером. В результате этого конфликта Наргиз Закирова лишилась возможности исполнять хиты, созданные во время контракта. Несмотря на то, что многие обсуждают это событие до сих пор, Максим Фадеев не комментирует произошедшее.