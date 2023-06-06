«Спрашивали: «Как ты так? Зачем?» А я им: «Я же полтора года верой и правдой вам служила». Говорили, как это я ушла с Первого канала, не спросив. Я же крепостная, оказывается. А то, что я пришла к ним народной артисткой России и у меня уже был театр - это как бы не в счет», - объяснила Надежда Бабкина.