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Надежда Бабкина объяснила, почему ушла с Первого канала

Популярная российская певица Надежда Бабкина стала гостем шоу "Эмпатия Манучи" и рассказала в эфире о причинах своего ухода с Первого канала.

Как объяснила артистка, решение она приняла самостоятельно, все дело в том, что передача, ведущей которой она была, не выходила в эфир полтора года. Контракта с Первым каналом у Надежды Бабкиной не было, а значит обязанности предупреждать и отчитываться о своих действиях у нее тоже не было.

После такого решения артистку многие спрашивали и даже выражали недовольство.

«Спрашивали: «Как ты так? Зачем?» А я им: «Я же полтора года верой и правдой вам служила». Говорили, как это я ушла с Первого канала, не спросив. Я же крепостная, оказывается. А то, что я пришла к ним народной артисткой России и у меня уже был театр - это как бы не в счет», - объяснила Надежда Бабкина.

Напомним, что программа "Модный приговор" выходила в эфир более десяти лет. Но в 2022 году ее убрали из эфира. Также Надежда Бабкина сообщила, что скучает по своим коллегам - Эвелине Хроменко и Александру Васильеву.

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Ранее историк моды Васильев назвал причину закрытия шоу "Модный приговор".

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