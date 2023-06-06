Умерла телезвезда Анна Шей

Умерла Анна Шей, звезда реалити-шоу Bling Empire. Шей внезапно скончалась в понедельник от инсульта, сообщила ее семья в заявлении для нескольких СМИ. Ей было 62 года.

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Bling Empire, стартовавшее в 2021 году, посвящено жизни "настоящих безумно богатых азиатов" - "невероятно материально обеспеченных "светских львиц", проживающих в Лос-Анджелесе.

Кроме того Шей принимала участие в шоу "Война семей" и была ведущей церемонии MTV Movie & TV Awards 2021: Unscripted.

Шей появляется во всех трех сезонах Bling Empire, завершившегося осенью прошлого года.