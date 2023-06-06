"Скучнейшая работа": известный комик о Comedy Club Production
Известный российский стендап-комик Филипп Воронин рассказал о работе в Comedy Club Production. Подробностями он поделился в интервью YouTube-каналу "ГАС".
В компании Воронин работает автором и свою работу комик назвал скучной:
"На самом деле скучнейшая работа. Приезжаешь, сидишь в кабинете по два-три человека, включен компьютер, один человек записывает, другие накидывают шутки, и это все выстраивается в какие-то номера, сценки, скетчи и так далее".
По его мнению, такая работа для него является скорее ремеслом, требующим навыков, нежели творчеством.
"Я даже кому-то скидывал фотку с читки, у нас читка есть, где читаешь номера. Мне друзья белгородские написали: "Похоже на планерку на заводе". Я говорю: "Честно? Очень", — признался Воронин.
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