Барановская накричала на гостей шоу “Мужское и женское”

В рамках популярного телепроекта “Мужское и женское” на Первом канале, где ведущими выступают Александр Гордон и Юлия Барановская, происходят разные истории из жизни обычных людей, столкнувшихся с трудными ситуациями.

© FBM.ru

В одном из эпизодов шоу появился участник с потрясающей историей. Мужчина оказался в плену у опытной мошенницы, с которой он по неосторожности вступил в брак. Теперь он сильно сожалеет о своем выборе, ведь эта женщина причинила ему массу эмоциональной боли и принесла множество проблем.

По словам гостя студии, его коварная супруга пыталась лишить его жилья, и в этом ей помогала ее собственная дочь. Лжецы и обманщицы пошли дальше и обвинили мужчину в убийстве. В конечном счете злоумышленница не выдержала и призналась в своих злодеяниях. Мужчина узнал, что она была замужем уже восемь раз, а ее предыдущие мужья умерли в загадочных обстоятельствах. При этом женщина отнеслась к своим поступкам как к обычным явлениям.

Эта история вызвала негодование в душе Юлии Барановской, и ей было трудно поверить, что такое возможно.