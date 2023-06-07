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Названа дата выхода шоу "Выжить в Дубае"

Реалити-шоу "Выжить в Дубае" выйдет 25 июня 2023 года. Об этом сообщили aif.ru со ссылкой на пресс-службу ТНТ. "Выжить в Дубае" - реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России.

Названа дата выхода шоу "Выжить в Дубае"
© Газета.Ru

Герои поделятся на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей "из народа" будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Проект состоит из 12 серий. Ведущими программы стали комик Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева.

По словам гимнастки, она несколько лет мечтала вести телешоу вместе с мужем.

В проекте примут участие комик Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, блогеры Давид Манукян и Артем Калайджян.

Серябкина рассказала, что участие в проекте стало для нее невероятно крутым опытом. Артистка призналась, что хочет пережить его заново. А для Батрутдинова "Выжить в Дубае" будет первым реалити-шоу после "Холостяка".

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