Названа дата выхода шоу "Выжить в Дубае"
Реалити-шоу "Выжить в Дубае" выйдет 25 июня 2023 года. Об этом сообщили aif.ru со ссылкой на пресс-службу ТНТ. "Выжить в Дубае" - реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России.
Герои поделятся на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей "из народа" будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.
Проект состоит из 12 серий. Ведущими программы стали комик Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева.
По словам гимнастки, она несколько лет мечтала вести телешоу вместе с мужем.
В проекте примут участие комик Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, блогеры Давид Манукян и Артем Калайджян.
Серябкина рассказала, что участие в проекте стало для нее невероятно крутым опытом. Артистка призналась, что хочет пережить его заново. А для Батрутдинова "Выжить в Дубае" будет первым реалити-шоу после "Холостяка".