Ведущий популярного шоу рассказал об опасном случае на съемках

Каждую неделю на Первом канале транслируется программа о путешествиях "Жизнь своих". Ее ведущий, журналист Евгений Кривцов, рассказал "Комсомольской правде" об инциденте со съемок, во время которого он чуть не лишился глаз.

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Экстремальная ситуация приключилась с Евгением в Карелии на Онежском озере во время обучения вейкбордингу. По словам ведущего, до тех пор он никогда не катался на вейке, поэтому ему было нелегко балансировать во время катания по воде.

Помимо этого, в один момент к Кривцову, на сантиметров 15, приблизился коптер, с помощью которого велась съемка для очередного выпуска передачи. Устройство витало в воздухе настолько близко к лицу мужчины, что тот не на шутку перепугался.

Я в ужасе подумал, что сейчас его винты оставят меня без глаз, вильнул в сторону – упал в воду. Хорошо, что только этим и обошлось.