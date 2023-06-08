Светикова не стала финалисткой «Фабрики звезд 3» из-за отказа Шульгину

В Сети до сих пор ходят много слухов об отношениях Юлии Михальчик с продюсером «Фабрики звезд 3» Александром Шульгиным. Известно, что пройти кастинг на проект уговорил артистку именно Александр. На шоу у них закрутился роман. В финале продюсер даже сделал девушке предложение, дело близились к свадьбе, но ее так и не случилось.

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На днях Михальчик стала гостей YouTube-шоу Яны Чуриковой. Артистка долго решалась на откровения. Девушка объяснила, почему в финал «фабрики» попала именно она, а не Светлана Светикова, которая была популярна вне программы. По словам Юлии, продюсеру было важно ни с кем и ни с чем не смешивать себя в творческом плане. Шульгин требовал полного подчинения.

«Все видели, как вы писали песни как не в себя и что он на тебя давит всю дорогу. Это ответ на вопрос, почему Светиковой не оказалось в тройке финалистов», – отметила ведущая.

Михальчик также рассказала, что жизнь на «фабрике» давалась ей тяжело. Давление, прицелы камер и срывы – мешали ей работать. Шульгин требовал от артистки полной отдачи. К слову, после проекта Юлия даже обратилась к психологу, который прописал ей препараты от стресса, на которых девушка сильно набрала.