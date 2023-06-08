Михальчик призналась, что не замечала особого отношения Шульгина на "Фабрике"

Певица и бывшая участница «Фабрики звезд» Юлия Михальчик на YouTube-шоу Яны Чуриковой призналась, что не придавала особого значения особому вниманию со стороны продюсера шоу Александра Шульгина.

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По словам исполнительницы, у нее не было времени замечать повышенное внимание Шульгина к своей персоне. В молодости Михальчик воспринимала такие вещи как должное, так как была полностью погружена в проект. Она рассказала, что продюсер подбирал ей и еще одной участнице телешоу Ирине Ортман особые концертные костюмы для выступлений.

Яна Чурикова при этом обратила внимание, что Михальчик вместе с продюсером за время работы на «Фабрике звезд» записали четыре сольные песни. При этом, отметила телеведущая, у других участников песен было в два раза меньше. Она напомнила, что Михальчик присутствовала на студии во время работы Шульгина с другими артистами. Певица признала, что все действительно было так, однако в тот момент она не придавала этому особого значения.