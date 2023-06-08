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Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о финансовом положении после ухода из шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Когда Дмитрий Дибров перестал вести программу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале, его жена Полина как мать троих детей стала переживать о том, будет ли их семье хватать денег. Сам Дибров в беседе с "Московским комсомольцем" заверил, что с точки зрения финансов у него все хорошо.

Дибров рассказал о деньгах без "Кто хочет стать миллионером?"
© РИА Новости

По словам телеведущего, он готовится к новым проектам и по-прежнему получает достаточный доход. Информация о трудном финансовом положении, на его взгляд, — выдумки недобросовестных журналистов.

Пока Дибров не знает, для какой именно программы станет ведущим, но верит, что шоу будет популярным. Он планирует работать с развлекательным форматом, поскольку не интересуется женскими и мужскими шоу, а также не хочет разбираться в политике при отсутствии инсайдеровской информации.

Ведущий Дмитрий Дибров обсуждает новые программы на Первом канале

Ведущий намекнул, что разрабатывает шоу, которое никто, кроме него, не сможет сделать:

"Я даю возможность музыке, которая остается за объективами камер, жить. Потому что музыкант, которого не показывают, рано или поздно спивается".

Ранее жена Дмитрия Диброва рассказала, как их сын потерялся без связи.

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