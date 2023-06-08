Дибров рассказал о деньгах без "Кто хочет стать миллионером?"

Когда Дмитрий Дибров перестал вести программу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале, его жена Полина как мать троих детей стала переживать о том, будет ли их семье хватать денег. Сам Дибров в беседе с "Московским комсомольцем" заверил, что с точки зрения финансов у него все хорошо.

По словам телеведущего, он готовится к новым проектам и по-прежнему получает достаточный доход. Информация о трудном финансовом положении, на его взгляд, — выдумки недобросовестных журналистов.

Пока Дибров не знает, для какой именно программы станет ведущим, но верит, что шоу будет популярным. Он планирует работать с развлекательным форматом, поскольку не интересуется женскими и мужскими шоу, а также не хочет разбираться в политике при отсутствии инсайдеровской информации.

Ведущий намекнул, что разрабатывает шоу, которое никто, кроме него, не сможет сделать: