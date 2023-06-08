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Названа дата релиза пятого сезона шоу «Маска»

Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн анонсировал пятый сезон шоу «Маска» — он выйдет в феврале 2024 года. Об этом пишет StarHit.

Названа дата релиза пятого сезона шоу «Маска»
© Газета.Ru

«Официально объявляю сегодня, что будет пятый сезон «Маски». Будет в феврале 2024 года, также с финалом в Крокус Сити Холл в конце апреля», — заверил Вайнштейн.

В четвертом сезоне «Маски» победителями стали сразу два артиста: Сергей Лазарев в костюме Скорпиона и Дима Билан в образе Мамонтенка. Решение присудить победу двоим участникам принял председатель жюри Филипп Киркоров после того, как голоса судейской коллегии разделились поровну.

После победы сразу двоих участников на проекте в сети начали распространяться слухи о том, что между исполнителями произошел конфликт. Также хейтеры утверждали, что Лазарев и Билан перестали здороваться за кулисами на съемках музыкальных проектов из-за раздора.

При этом другая участница проекта Виктория Дайнеко жаловалась на предвзятое отношение шоураннеров «Маски». По мнению певицы, ее номера были менее яркими по сравнению с остальными участниками.

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