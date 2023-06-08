Телеведущий Дибров намекнул, что будет вести музыкальное шоу

«По ночам я делаю то, что никто, кроме меня, не сделает. Я даю возможность музыке, которая остается за объективами камер, жить. Потому что музыкант, которого не показывают, рано или поздно спивается. Таким образом, мы с Эрнстом , как можем, помогаем музыкантам», — отметил Дибров.

Телеведущий не мог придумать программу, в которой мог бы быть задействован после ухода из «Кто хочет стать миллионером?», хотя генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил ему время в прайм-тайм. Дибров подчеркнул, что не хотел бы вести шоу о политике, так как не разбирается в ней и не хочет разбираться.