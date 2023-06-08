Телеведущий Дибров намекнул, что будет вести музыкальное шоу
Телеведущий Дмитрий Дибров в разговоре с mk.ru намекнул, что станет ведущим музыкального шоу после ухода из программы «Кто хочет стать миллионером?».
«По ночам я делаю то, что никто, кроме меня, не сделает. Я даю возможность музыке, которая остается за объективами камер, жить. Потому что музыкант, которого не показывают, рано или поздно спивается. Таким образом, мы с Эрнстом, как можем, помогаем музыкантам», — отметил Дибров.
Телеведущий не мог придумать программу, в которой мог бы быть задействован после ухода из «Кто хочет стать миллионером?», хотя генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил ему время в прайм-тайм. Дибров подчеркнул, что не хотел бы вести шоу о политике, так как не разбирается в ней и не хочет разбираться.
«Сейчас нужна только развлекаловка. А чем я буду развлекать? «Угадайку» ведет Пельш и лучше него никто на свете это не сделает», — улыбнулся Дибров.
Телеведущий также рассказывал, что не испытывает финансовых трудностей после увольнения из популярного телешоу.
Весной 2023 года певица Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.