Канделаки объяснила популярность "Уральских пельменей"

Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки рассказала, почему шоу «Уральские пельмени» пользуется такой популярностью у зрителей. Своим мнением она поделилась в интервью издания «OK!».

По мнению Тины Канделаки, секрет успеха данного проекта заключается, в понятных и безопасных шутках.

Телеведущая объяснила, что шоу «Уральские пельмени» нравится самым разным зрителям вне зависимости от возраста.

«Это очень понятный, очень безопасный и очень народный юмор», — подчеркнула Тина Канделаки.

Также медиаменеджер отметила, что ошибкой будет полагать, что современные подростки не смотрят телевизор. Среди зрителей есть и те, кто находится в возрасте 14-18 лет.