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Тина Канделаки объяснила популярность "Уральских пельменей"

Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки рассказала, почему шоу «Уральские пельмени» пользуется такой популярностью у зрителей. Своим мнением она поделилась в интервью издания «OK!».

Канделаки объяснила популярность "Уральских пельменей"
© РИА Новости

По мнению Тины Канделаки, секрет успеха данного проекта заключается, в понятных и безопасных шутках.

Телеведущая объяснила, что шоу «Уральские пельмени» нравится самым разным зрителям вне зависимости от возраста.

«Это очень понятный, очень безопасный и очень народный юмор», — подчеркнула Тина Канделаки.

Также медиаменеджер отметила, что ошибкой будет полагать, что современные подростки не смотрят телевизор. Среди зрителей есть и те, кто находится в возрасте 14-18 лет.

Звезда "Уральских пельменей" Ксения Корнева высказалась о конфликте с коллегой по шоу

Ранее стало известно о том, что сын телеведущей Тины Канделаки снимется в российской версии сериала "Постучись в мою дверь".

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