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Телеведущая Тина Канделаки раскрыла секрет успеха шоу «Уральские пельмени»

Юмористическое шоу «Уральские пельмени» за годы своего существования снискало невероятную любовь зрителей. Такой успех проекта объяснила телеведущая и директор канала ТНТ Тина Канделаки.

Тина Канделаки раскрыла секрет успеха шоу «Уральские пельмени»
© Слово и Дело

По ее словам, шоу «Уральские пельмени» не имеет определенной целевой аудитории — его с удовольствием смотрят зрители самых разных возрастов. Успех же проекта, по мнению телеведущей, кроется в подходе его участников к юмору.

«Это очень понятный, очень безопасный и очень народный юмор», — цитирует Канделаки «ОК!».

Канделаки также высказалась о слухах касательно того, что современное телевидение смотрит исключительно возрастная аудитория. Это, по словам телеведущей, не так.

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