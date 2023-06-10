Тина Канделаки раскрыла секрет успеха шоу «Уральские пельмени»

Юмористическое шоу «Уральские пельмени» за годы своего существования снискало невероятную любовь зрителей. Такой успех проекта объяснила телеведущая и директор канала ТНТ Тина Канделаки.

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По ее словам, шоу «Уральские пельмени» не имеет определенной целевой аудитории — его с удовольствием смотрят зрители самых разных возрастов. Успех же проекта, по мнению телеведущей, кроется в подходе его участников к юмору.

«Это очень понятный, очень безопасный и очень народный юмор», — цитирует Канделаки «ОК!».