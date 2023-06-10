Правда или ложь: шоу «Голос» закрывают?

Недавно были подведены итоги 11-го сезона шоу «Голос». Как оказалось, он станет для проекта последним. Появился слух, что одну из популярнейших телепрограмм Первого канала решили закрыть. Дело в том, что у «Голоса» возникли проблемы с авторскими правами: шоу снималось по иностранной лицензии, получить которую теперь невозможно. Вместо него будет запущен новый музыкальный проект – «Поединок». Соперничать в нём будут простые люди и звёзды.