Правда или ложь: шоу «Голос» закрывают?
Недавно были подведены итоги 11-го сезона шоу «Голос». Как оказалось, он станет для проекта последним. Появился слух, что одну из популярнейших телепрограмм Первого канала решили закрыть. Дело в том, что у «Голоса» возникли проблемы с авторскими правами: шоу снималось по иностранной лицензии, получить которую теперь невозможно. Вместо него будет запущен новый музыкальный проект – «Поединок». Соперничать в нём будут простые люди и звёзды.
Один из редакторов Первого канала сообщил, что слухи о закрытии «Голоса» ходят уже второй сезон подряд.
«Собирались остановиться на 10 м, юбилейном сезоне, – рассказал инсайдер. – Но сняли ещё один, который только доказал, что рейтинги падают. Формат уже приелся зрителям, его давно пора сменить. Теперь на закрытии настаивает генеральный директор Первого канала Константин Эрнст».
Однако официальные представители проекта новости о его закрытии опровергают.
«В интернете появились разные сведения о том, что якобы «Голос» уходит, – заявил продюсер проекта Юрий Аксюта. – Нет! Более того, у нас сейчас начинаются кастинги на обычный «Голос», «Голос. Дети» и «Голос 60+».
Дата выхода новых сезонов проекта пока не сообщается.
Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал о слухах про то, что Леонид Якубович уходит с Первого канала.