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У телеигры "Колесо фортуны" будет новый ведущий

Американский актер и телеведущий Пэт Сейджак завершит свою карьеру в 40 лет в качестве ведущего "Колеса фортуны" после сезона-2023/24.

У телеигры "Колесо фортуны" будет новый ведущий
© Cpl. Tom Sloan/commons.wikimedia.org

"Ну, время пришло. Я решил, что наш 41-й сезон, который начнется в сентябре, станет для меня последним", — говорится в заявлении Сейджака.

Его цитирует The Hollywood reporter.

"Это было замечательное путешествие, и в ближайшие месяцы у меня будет что сказать. Большое спасибо всем вам", - говорится в заявлении шоумена.

Уход 76-летнего Сейджака из шоу произойдет не сразу. Сначала он только покинет роль ведущего, но будет работать консультантом телеигры еще в течение трех лет.

Издание отмечает, что Сейджак и Ванна Уайт - одни из самых стойких ведущих телешоу в истории этого средства массовой информации.

"Колесо фортуны" (Wheel of Fortune) — американская телевизионная игра, придуманная Мервом Гриффином, цель которой состоит в разгадывании кусочка кроссворда (как в игре Виселица), для того, чтобы выиграть призы, определяемые вращением гигантского ярмарочного колеса.

Оригинальная дневная версия американского шоу выходила в эфире канала NBC с 6 января 1975 года по 30 июня 1989 года. Затем с 17 июля 1989 года по 11 января 1991 года ее показывали на канале CBS. Викторина ненадолго вернулась в дневной эфир на канал NBC (телесезон с 14 января по 20 сентября 1991 года), но из-за наличия более популярной ночной версии этого телешоу дневная программа была окончательно закрыта.

Премьерный показ синдицированной версии телевикторины в кабельных сетях Северной Америки состоялся 19 сентября 1983 года. С тех пор и поныне передача ежедневно транслируется в ночном эфире.

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