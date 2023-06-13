Караулова не рассчитывала вести «Кто хочет стать миллионером?»

Как отметила певица в очередном выпуске YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой, шеф-редактор передачи попросил ее быть собой.

«Передача поменялась, понятно, что я совершенно по-другому ее веду. Но мне очень нравится, мне легко на удивление», — рассказала она.

Караулова добавила, что после первого съемочного пула у нее сложилось ощущение, что она всю жизнь вела эту передачу. При этом певица изначально готовилась к худшему и думала, что будет много хейта в ее адрес.