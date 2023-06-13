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Караулова призналась, что не рассчитывала попасть в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

иналистка пятого сезона музыкального телепроекта «Фабрика звезд» Юлианна Караулова призналась, что и не надеялась стать новой ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.

Караулова не рассчитывала вести «Кто хочет стать миллионером?»
© Слово и Дело

Как отметила певица в очередном выпуске YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой, шеф-редактор передачи попросил ее быть собой.

«Передача поменялась, понятно, что я совершенно по-другому ее веду. Но мне очень нравится, мне легко на удивление», — рассказала она.

Караулова добавила, что после первого съемочного пула у нее сложилось ощущение, что она всю жизнь вела эту передачу. При этом певица изначально готовилась к худшему и думала, что будет много хейта в ее адрес.

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