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Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила популярность шоу

Участница телешоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Лина Джебисашвили объяснила востребованность проекта у россиян тем, что они привыкли списывать свои проблемы на потусторонние явления вместо того, чтобы решать их самим. На эту тему она высказалась в «Шоу Воли», выпуск которого доступен на Rutube.

Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила популярность шоу
© Lenta.ru

Джебисашвили заявила, что шоу об экстрасенсах популярны, так как людям сегодня «впадлу думать» и они «обленились». По словам звезды проекта, она уверена, что люди сами могут решать все свои проблемы, однако зачастую публика считает иначе.

«Людям интересно, чтобы за них сделали. И они в этой всей истории варятся, [считают,] что если муж изменил, это точно не я стремная, а проклятье Ленка-соседка сделала», — добавила гостья «Шоу Воли».

Лина Джебисашвили (настоящее имя — Ангелина) участвовала в 23 сезоне «Битвы экстрасенсов», где дошла до финала. После этого она стала сниматься в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

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