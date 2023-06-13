Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила популярность шоу

Участница телешоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Лина Джебисашвили объяснила востребованность проекта у россиян тем, что они привыкли списывать свои проблемы на потусторонние явления вместо того, чтобы решать их самим. На эту тему она высказалась в «Шоу Воли», выпуск которого доступен на Rutube.

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Джебисашвили заявила, что шоу об экстрасенсах популярны, так как людям сегодня «впадлу думать» и они «обленились». По словам звезды проекта, она уверена, что люди сами могут решать все свои проблемы, однако зачастую публика считает иначе.

«Людям интересно, чтобы за них сделали. И они в этой всей истории варятся, [считают,] что если муж изменил, это точно не я стремная, а проклятье Ленка-соседка сделала», — добавила гостья «Шоу Воли».