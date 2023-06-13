Ханга заявила, что Малахов снимает скандальные шоу ради рейтингов

Телеведущая Елена Ханга заявила, что Малахов снимает скандальные шоу только ради рейтингов
Телеведущая и журналистка Елена Ханга похвалила Андрея Малахова за социальную деятельность в интервью на YouTube-шоу FAMETIME TV. По словам Ханги, Малахов активно развивается как общественный деятель, однако на телевидении не ведет проектов такого рода, поскольку они недостаточно популярны.
"Он делает много "желтого" - это закон жанра. "Желтое" - для рейтинга. Мы понимаем, что на социалке ты далеко не уедешь. Люди хотят видеть своих любимых артистов, хотят знать, что у них происходит в спальне", - объяснила телеведущая.
Журналистка отметила, что несмотря на то, что Малахов снимает скандальные шоу, он делает "много хорошего" для общества.
Ханга согласилась с мнением ведущей интервью Лауры Джугелии, что уход телеведущего с Первого канала стал потерей.
"Его обожает определенная категория людей - эти женщины 45+, они его обожают, и есть за что", - считает Ханга.
Телеведущая отметила, что иногда становится гостьей эфиров шоу Малахова, когда получает приглашение. По словам Ханги, она обсуждает с участниками передач любые темы.