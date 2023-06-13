Ханга заявила, что Малахов снимает скандальные шоу ради рейтингов

"Он делает много "желтого" - это закон жанра. "Желтое" - для рейтинга. Мы понимаем, что на социалке ты далеко не уедешь. Люди хотят видеть своих любимых артистов, хотят знать, что у них происходит в спальне", - объяснила телеведущая.