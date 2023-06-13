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Телеведущая Елена Ханга заявила, что Малахов снимает скандальные шоу только ради рейтингов

Телеведущая и журналистка Елена Ханга похвалила Андрея Малахова за социальную деятельность в интервью на YouTube-шоу FAMETIME TV. По словам Ханги, Малахов активно развивается как общественный деятель, однако на телевидении не ведет проектов такого рода, поскольку они недостаточно популярны.

Ханга заявила, что Малахов снимает скандальные шоу ради рейтингов
© Газета.Ru

"Он делает много "желтого" - это закон жанра. "Желтое" - для рейтинга. Мы понимаем, что на социалке ты далеко не уедешь. Люди хотят видеть своих любимых артистов, хотят знать, что у них происходит в спальне", - объяснила телеведущая.

Журналистка отметила, что несмотря на то, что Малахов снимает скандальные шоу, он делает "много хорошего" для общества.

Ханга согласилась с мнением ведущей интервью Лауры Джугелии, что уход телеведущего с Первого канала стал потерей.

"Его обожает определенная категория людей - эти женщины 45+, они его обожают, и есть за что", - считает Ханга.

Телеведущая отметила, что иногда становится гостьей эфиров шоу Малахова, когда получает приглашение. По словам Ханги, она обсуждает с участниками передач любые темы.

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