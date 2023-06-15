Шоу «Дом-2» предложили заменить на «Многодетный дом»

В России вместо реалити-шоу «Дом-2» предложили запустить в эфир программу «Многодетный дом». Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Вместо «Дома-2» в эфире нужен «Многодетный дом». Недавно проводили в Кабардино-Балкарии выездное заседание Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Познакомились с чудесными многодетными семьями. Про каждую – хоть кино снимай», – написал парламентарий в телеграм-канале.

По его словам, счастливые многодетные семьи есть в каждом регионе, но фильмов про них не снимают. Ярослав Нилов отметил, что с экранов нужно показывать такие фильмы, чтобы поднять демографию.