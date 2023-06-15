Ведущий «Дома-2» рассказал о зарплате

«Был конкретно человек, который должен был взять этот журнал, приехать на площадку, прийти к выпускающим редакторам, сказать, что нам сегодня по графику нужно отснять этот сюжет. А там же реалити, все снимают не рекламу в первую очередь, а шоу. И я должен был стоять над ними с этим журналом и говорить: "Нам нужно снять рекламу, нам нужно снять рекламу"», — объяснил он.