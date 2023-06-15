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Шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир

Шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала в конце июня. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир
© Lenta.ru

«Съемки программы "Давай поженимся!" начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», — заявил Эрнст.

Ведущая передачи, актриса Лариса Гузеева в разговоре с агентством отказалась комментировать возобновление съемок шоу.

В апреле другая ведущая «Давай поженимся!», сваха Роза Сябитова высказалась о возвращении программы в эфир. Она выразила надежду, что шоу снова начнут показывать на телеэкранах.

Перед этим Сябитова предложила внести несколько изменений в «Давай поженимся!». В частности, она заявила, что хотела бы видеть в качестве ведущей шоу представительницу молодежи, например, певицу Клаву Коку.

«Давай поженимся!» и некоторые другие развлекательные передачи убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. В пресс-службе телеканала объяснили такое решение желанием сделать упор на показ общественно-политических программ. В сентябре того же года стало известно, что Первый канал начнет постепенно возвращать развлекательные шоу.

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