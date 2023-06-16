Раскрыта судьба победителей шоу «Голос. Дети»

Российский певец Данил Плужников после победы в третьем сезоне вокального шоу «Голос. Дети» перенес несколько операций по коррекции конечностей, а финалистка второго сезона передачи Сабина Мустаева поступила в лицей в Польше. Судьбу исполнителей, одержавших победу на телепроекте, раскрыл KP.RU.

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«За последнее время перенес порядка десяти операций. Мне поставили аппарат Илизарова — он и корректирует, и удлиняет конечности. Я вылечил одну ногу и продолжаю долечивать вторую», — рассказал Плужников, добавив, что ему предстоит перенести еще несколько операций, чтобы он смог без боли выходить на улицу.

Отмечается, что у певца редкое генетическое заболевание, связанное с деформацией суставов, нарушением роста костей.

Финалистка первого сезона «Голос. Дети» Алиса Кожикина после победы в шоу стала участницей «Детского Евровидения» и заняла на песенном конкурсе пятое место. Сегодня исполнительница пишет песни, выступает с концертами, а также озвучивает мультфильмы. Победительница второго сезона проекта Сабина Мустаева переехала в Польшу. Там она приняла участие в польской версии «Голоса» и дошла до полуфинала. В Варшаве певица поступила на музыкально-театральное отделение лицея имени Яна III Собеского.

Исполнитель Рутгер Гарехт, одержавший победу в пятом сезоне передачи, учится в Московском Губернском колледже искусств в Химках на отделении эстрадно-джазового вокала, и исполняет музыку в жанре панк-рок. Победительница седьмого сезона Олеся Казаченко пишет песни, выпускает клипы и озвучивает мультфильмы.