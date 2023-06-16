«Голос» снова обвинили в нечестности

- «Голос» - это, по сути, творческий конкурс. А результаты любого конкурса всегда вызывают у кого-то недовольство, всем ведь не угодишь. И всегда возникают какие-то подозрения. Какая-нибудь заноза сидит в соцсети, пишет чепуху, а все за это цепляются. И все нарастает как снежный ком: ага, все куплено! Но послушайте, это, может, результат вступительных экзаменов в небольшое учебное заведение можно купить. Зарплаты у преподавателей там небольшие. Но как купить руководство канала? Представьте их уровень, их состояние, их доходы... За какую сумму можно было бы купить этих людей? И готов ли хоть кто-то из участников выложить такую сумму? Вопросы риторические. Ну допустим, некая продюсерская компания могла бы продвигать своего участника... Однако и это нереально. Потому что каналу не нужно продвижение какого-то конкретного человека. Это неинтересно. Каналу нужно, чтобы шоу смотрели. И тут, кстати, есть такой парадокс: если люди обсуждают победителя, если даже подозревают его в нечестной победе, то это говорит о том, что шоу смотрят! Почему Первый канал не реагирует на все это? Ведь практически каждый сезон возникают подобные обвинения, что победителей выбирают не по таланту, что там все проплачено. Почему на эти обвинения нет ответа? Потому что начнешь оправдываться - скажут: значит, есть за что. Промолчишь - тоже якобы есть что замалчивать. И так плохо и сяк плохо. Поэтому от Первого канала нет никаких комментариев по этому поводу. Но тогда я выступлю в защиту телеканалов. И ответственно заявляю: никто там не занимается такой ерундой, как проталкивание определенных людей в победители проекта. Это не имеет никакого смысла!