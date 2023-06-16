«Голос» снова обвинили в нечестности
Зрители не приняли победительницу, сочли ангажированной фигурой, отчаянно ругают ее в Сети, а Первый канал обвиняют в нечестности при подведении результатов голосования.
Победу в шоу «Голос» на этот раз одержала Виктория Соломахина. Она принимала участие в детской версии шоу десять лет назад, но не дошла до финала. А вот во взрослой версии ей улыбнулась удача. В лице Полины Гагариной, которая стала наставницей молодой артистки и еще на этапе слепых прослушиваний пообещала ей: «Мы дойдем с вами до финала, мы споем с вами вместе. Мы с вами победим».
Сейчас эту фразу многие припоминают как доказательство того, что кандидатура победительницы была утверждена заранее.
Хотя, по мнению внушительной части аудитории, Вика не обладает ни особыми вокальными данными, ни музыкальным слухом: «Градский бы точно ее пение не оценил и отправил учиться дальше», «Я полностью разочарована этим проектом, кошмар! Победила та, кто фальшиво поет, голос не окреп, я просто в шоке», «Помимо непопадания в ноты, у победительницы этого сезона присутствуют и дикие визги», «От лажи просто кровь из ушей».
Многие пишут, что это «самый позорный сезон». И призывают закрыть проект: «Ну не согласна с результатом абсолютно. Закройте уже этот проект, столько разочарований!», «Голос» умер. RIP», «Полностью разочарована финалом! Как всегда, слили всех приличных исполнителей. В финале остались проплаченные и орущие певички».
Но ведь победительница выбрана не волевым решением Первого канала, а по итогам зрительского голосования... «Это голосование - профанация!» - уверены хейтеры. А уверенность их основана на странной накладке, попавшей в эфир.
Когда ведущая Яна Чурикова объявляла, что завершается зрительское голосование, рядом со сценой уже стоял мужчина с конвертом в руках. И конверт этот моментально оказался у Яны, которая вытащила из него листок с именем победительницы...
Этот момент вызвал подозрения в нечестности происходящего: «С конвертом прям очень красноречиво было», «Вот как у них получается: голосование еще идет, а ведущей уже дали конверты с результатами?», «Это говорит о том, что никакого честного голосования не было», «Все решается без нас», «Держа в руках конверт, ведущая закрывает голосование. Мой муж в это время отправлял эсэмэску, и его голос приняли, хотя у нее в руках уже был конверт. В чем смысл тогда?», «Жаль потраченного пятничного вечера. Конверт, скорее всего, принесли заранее, потому что никто за такое и не голосовал».
Наверняка у этого казуса есть какое-то вполне рациональное объяснение, основанное на специфике телевизионных съемок. Но Первый канал ничего пока не объясняет. Поэтому мы обратились к Иосифу Пригожину. И он дал свой эмоциональный отзыв:
- «Голос» - это, по сути, творческий конкурс. А результаты любого конкурса всегда вызывают у кого-то недовольство, всем ведь не угодишь. И всегда возникают какие-то подозрения. Какая-нибудь заноза сидит в соцсети, пишет чепуху, а все за это цепляются. И все нарастает как снежный ком: ага, все куплено! Но послушайте, это, может, результат вступительных экзаменов в небольшое учебное заведение можно купить. Зарплаты у преподавателей там небольшие. Но как купить руководство канала? Представьте их уровень, их состояние, их доходы... За какую сумму можно было бы купить этих людей? И готов ли хоть кто-то из участников выложить такую сумму? Вопросы риторические. Ну допустим, некая продюсерская компания могла бы продвигать своего участника... Однако и это нереально. Потому что каналу не нужно продвижение какого-то конкретного человека. Это неинтересно. Каналу нужно, чтобы шоу смотрели. И тут, кстати, есть такой парадокс: если люди обсуждают победителя, если даже подозревают его в нечестной победе, то это говорит о том, что шоу смотрят! Почему Первый канал не реагирует на все это? Ведь практически каждый сезон возникают подобные обвинения, что победителей выбирают не по таланту, что там все проплачено. Почему на эти обвинения нет ответа? Потому что начнешь оправдываться - скажут: значит, есть за что. Промолчишь - тоже якобы есть что замалчивать. И так плохо и сяк плохо. Поэтому от Первого канала нет никаких комментариев по этому поводу. Но тогда я выступлю в защиту телеканалов. И ответственно заявляю: никто там не занимается такой ерундой, как проталкивание определенных людей в победители проекта. Это не имеет никакого смысла!