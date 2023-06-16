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Лариса Гузеева отреагировала на возвращение «Давай поженимся» в эфир

Телеведущая Лариса Гузеева в беседе с ТАСС отказалась комментировать возвращение шоу "Давай поженимся" в эфир Первого канала.

Гузеева отреагировала на возвращение «Давай поженимся» в эфир
© Газета.Ru

"Звоните на канал", - заявила Гузеева.

О том, что популярное шоу "Давай поженимся" с Ларисой Гузеевой в роли ведущей вернется в эфир Первого канала после длительной паузы, ранее сообщали источники СМИ.

Слухи подтвердил генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст. По его словам, съемки новых выпусков программы "Давай поженимся" начинаются 19 июня.

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