Лариса Гузеева отреагировала на возвращение «Давай поженимся» в эфир
Телеведущая Лариса Гузеева в беседе с ТАСС отказалась комментировать возвращение шоу "Давай поженимся" в эфир Первого канала.
"Звоните на канал", - заявила Гузеева.
О том, что популярное шоу "Давай поженимся" с Ларисой Гузеевой в роли ведущей вернется в эфир Первого канала после длительной паузы, ранее сообщали источники СМИ.
Слухи подтвердил генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст. По его словам, съемки новых выпусков программы "Давай поженимся" начинаются 19 июня.
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