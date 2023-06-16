Гузеева отреагировала на возвращение «Давай поженимся» в эфир

Телеведущая Лариса Гузеева в беседе с ТАСС отказалась комментировать возвращение шоу "Давай поженимся" в эфир Первого канала.

О том, что популярное шоу "Давай поженимся" с Ларисой Гузеевой в роли ведущей вернется в эфир Первого канала после длительной паузы, ранее сообщали источники СМИ.