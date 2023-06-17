Как сложилась судьба самых ярких участников шоу «Голос»

Популярное телевизионное шоу «Голос» произвело впечатление на многих зрителей благодаря новым талантливым исполнителям, которых оно представило. Дарования поразили талантом, харизмой и трудолюбием.

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Жюри рассматривало множество участников — как знаменитых исполнителей, так и начинающих певцов, шоуменов, ресторанных артистов и блогеров. Хотя в свете софитов мелькали сотни лиц, в памяти зрителей остались только некоторые исполнители.

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Как сложилась жизнь самых ярких участников проекта — в материале «Вечерней Москвы».

Антон Беляев (2-й сезон, наставник Леонид Агутин)

Вечерняя Москва

Еще до участия в «Голосе» Антон продюсировал таких артистов, как Тамара Гвердцители, Игорь Николаев, Полина Гагарина, а также собрал свою группу под названием Therr Maitz. В 2013 году он принял участие в музыкальном конкурсе и прогремел на всю Россию. Его группа обрела большую популярность и сегодня дает выступления на больших площадках.

В 2015 году Беляев оказался среди претендентов из числа представителей музыкальной сферы на премию модного издания GQ «Человек года», также он попал в топ-100 самых стильных мужчин по версии редакции журнала. Музыкальный продюсер и композитор состоит в браке, у него есть сын Семен.

Андрей Давидян (2-й сезон, наставник Пелагея)

Вечерняя Москва

Удивительный голос Давидяна сразу поразил судей телепроекта. К моменту участия в шоу музыкант прошел уже длинный путь в мире рок-музыки. Был участником известных команд — «Високосное лето», «Виктория», «Рок-Ателье», СВ и «Альтер Эго».

В 90-х Давидян сделал свой проект Sound Cake, который включал такие направления, как фанк, джаз-рок и соул. До «Голоса» Давидяна хорошо знали в музыкальной среде, а после проекта он обрел любовь множества простых слушателей. Все его выступления на шоу были грандиозными. Он вылетел из проекта на стадии четвертьфинала. После этого постоянно давал концерты.

Осенью 2016 года у певца случился инсульт, он впал в кому, а после скончался. Давидяну было 60 лет.

Ян Гэ (6-й сезон, наставник Дима Билан)

Вечерняя Москва

До шоу «Голос» китаянка Ян Гэ уже играла в театре, кино, снималась в клипах и участвовала в шоу «Минута славы». В проект она попала в 2017 году: во время «слепых прослушиваний» ее взял под свое шефство Дима Билан. Девушке удалось дойти до финала, но она покинула проект первой из оставшихся претендентов на победу.

После китаянка не стала активно развивать музыкальную карьеру, но продолжила работать в театре и кино. Однажды она даже попробовала себя в качестве режиссера. Дебютную картину «Ню» (2018 год) она посвятила своему экс-возлюбленному Александру Горчилину.

Варвара Визбор (4-й сезон)

Вечерняя Москва

Девушку настигла популярность сразу после «слепых прослушиваний», несмотря на то что ее не выбрал ни один из наставников. Оказалось, что обладательница интересного голоса не только имеет яркую внешность, но и является внучкой популярного советского поэта-песенника Юрия Визбора.

После вылета на раннем этапе «Голоса» неординарную красавицу стали звать на музыкальные фестивали, а ее песни начали крутить на радиостанциях. За несколько лет Варвара выпустила два студийных альбома, спела в дуэте с рэпером L’One для нового сезона сериала «Чернобыль: Зона отчуждения», сотрудничала с группой Uma2rmaH.

В настоящее время Варвара дает концерты и часто появляется в проектах на телевидении и радио, а также озвучивает книги.

Наргиз Закирова (2-й сезон, наставник Леонид Агутин)

Вечерняя Москва

В прошлом узбекская и американская ресторанная певица Наргиз Закирова появилась в проекте «Голос» в зрелом возрасте. Незаурядные вокальные данные, яркая внешность вмиг очаровали жюри и зрителей, она была в шаге от победы в проекте.

Когда телешоу завершилось, Наргиз стал продюсировать Максим Фадеев. Карьера певицы в России и в мире пошла в гору, она записывала альбомы и много гастролировала. Но в 2019 году певица поссорилась с продюсером, Фадеев расторг с ней контракт и запретил исполнять композиции, которые были записаны в период работы под его руководством.

Тина Кузнецова (2-й сезон, наставник Пелагея)

Вечерняя Москва

Исполнив композицию «Feeling Good» во время прослушиваний, Тина покорила всех членов жюри. В качестве наставника эффектная блондинка выбрала Пелагею. Певица смогла попасть в финал, но победа ей не досталась.

Еще до «Голоса» Тина выступала со своей фолк-группой Zventa Sventana, исполнявшей русский фольклор в джазовой аранжировке. В 2014 году певица дала соло-концерт. Спустя год она участвовала в проекте Jazz Parking.

В настоящее время Тина Кузнецова сочиняет новые песни для себя и других исполнителей, снимает клипы и ездит по гастролям. Она — желанный гость на больших концертах и фестивалях.

Регина Тодоренко (4-й сезон, наставник Полина Гагарина)

Вечерняя Москва

Ныне известная телеведущая Регина Тодоренко также появилась в «Голосе» с немалым опытом в шоу-бизнесе. Ее знали как автора песен и сольного исполнителя, участницу украинской «Фабрики звезд», а также ведущую популярного тревел-шоу «Орел и решка».

Во время слепых прослушиваний вокальные данные девушки оценила только Полина Гагарина. В ходе шоу Тодоренко удалось дойти до «нокаутов». После девушка продолжила вести телевизионные шоу, выпустила сольный альбом Fire и активно развивала блогерскую карьеру. Тодоренко вышла за муж за поп-исполнителя Влада Топалова, пара воспитывает двоих детей.

Светлана Феодулова (2-й сезон, наставник Александр Градский)

Вечерняя Москва

Светлана Феодулова — оперная певица с потрясающими голосовыми возможностями. Ее даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса как обладательницу самого высокого голоса и самого высокого колоратурного сопрано.

Исполнительница склонна к экспериментам со смешением разных музыкальных стилей. Несмотря на то что вокальные способности Светланы восхитили все жюри, до финала она не дошла. В настоящее время артистка проживает в Чехии и солирует в Пражской государственной опере. Музыкальная карьера певицы бурно развивается, она регулярно выступает на сцене, в том числе с представителями российской эстрады.

Ксана Сергиенко (3-й сезон, наставник Леонид Агутин)

Вечерняя Москва

Певица из клубов американского Нью-Йорка впечатлила своим пением всех четырех наставников, но сама выбрала Леонида Агутина. Эпатажная красавица шокировала зрителей экстравагантными нарядами и поражала судей номерами. Ксана вылетела из проекта в полуфинале.

По окончании шоу девушка поехала гастролировать по России. Также Ксана стала развиваться в качестве дизайнера: певица разработала и выпустила линейку аксессуаров своего авторства.

Габриэлла да Силва (4-й сезон, наставник Баста)

Вечерняя Москва

Габриэлла прибыла в Россию из Бразилии, где она уже была популярной певицей. Женщина стала жить на две страны, так как нашла свою любовь в Москве. Талант заморской красавицы оценили судьи, но все же надолго задержаться в шоу «Голос» ей не удалось.