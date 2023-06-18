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Назван победитель шоу «Звезды в Африке»

Победителем шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ стал музыкант и автор песни «Луи Луи» Александр ST. Он получит главный приз в размере 5 млн рублей. Одержав победу, артист расплакался и признался, что не стесняется своих эмоций. Свою победу он посвятил семье, которая поддерживала его на протяжении всего проекта.

Назван победитель шоу «Звезды в Африке»
© News.ru

Эмоции вообще не передать, я кричал, бился, стучал. Это невероятная эйфория, столько эмоций. Я хотел эту победу посвятить своей семье, меня дома ждут Ассоль и Эстель (жена и дочь музыканта. — NEWS.ru), я уверен, что благодаря их поддержке я смог выиграть. Да, я горжусь собой и не стесняюсь этих слез, потому что эмоции выплескиваются, — признался ST.

До финала этого сезона помимо Александра дошли блогер Мария Погребняк и актриса Наталья Бардо. В заключительном выпуске им пришлось пройти сложный лабиринт с ловушками, попутно собирая дощечки определенного цвета. Кроме того, нужно было прийти к началу лабиринта с флагом, построить лестницу, забраться наверх и поднять знамя.

В предыдущем сезоне шоу выиграл бывший участник Comedy Woman Олег Верещагин. После победы он стал «крестным» молодого леопарда из национального парка «Земля леопардов». Артист присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты.

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