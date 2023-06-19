Как понять: поют под фонограмму или нет

5 лайфхаков от певца Владимира Брилева.

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Выступление артиста вживую или под фонограмму — всегда спорный вопрос даже среди поклонников. Кого-то может даже обидеть, что любимый певец просто открывает рот у микрофона на своем же концерте. Для других важна энергетика, которую получают от выступления музыканта или группы.

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1. Идеально ровный голос

Заметьте, что в танцевальных песнях используются короткие фразы, а в лирических — длинные. Причина тому — возможность спеть композицию вживую. Если артист чередует ритмичные и протянутые песни, а его голос остается спокойным, вероятней всего он поет под фонограмму. Такой сценарий часто применяют исполнители энергичных хитов, одновременно выступая с танцевальной командой на сцене.

Но стоит отметить, что этот навык можно проработать. Достаточно быть в хорошей физической форме и регулярно развивать дыхательную систему. Многие отечественные артисты выдерживают смену жанров песен и активные движения на сцене без фонограммы.

2. Обращение к публике

Еще один интересный момент, которому стоит уделить внимание. Когда артист обращается к своим зрителям, одинаковый ли у него голос? Фонограмма подтвердится, если при одинаковой силе голоса его тембр в разговоре будет очень отличаться от звучания в песне. Такой прием часто используется на съемках ТВ-программ.

Когда артист поет на открытой площадке и посреди куплета неожиданно обращается к публике, голос должен прерваться. Даже опытный звукорежиссер не всегда предугадает такое действие певца и не сможет отключить фонограмму. Это будет подтверждением, что выступление идет вживую.

Еще небольшая подсказка реального пения — звуки дыхания, смеха, выкрикивания в микрофон.

3. Следите за звукорежиссером

Если вам посчастливилось оказаться рядом со звукорежиссером, посмотрите, как он работает. Некоторые артисты используют манипуляцию, описанную выше, когда обращаются к зрителям. Заранее записывается отдельно голос музыканта и инструментальное сопровождение. В четко оговоренном сценарии звукорежиссер будет знать, когда нужно поменять рычаги на микрофонах.

Талантливые специалисты это делают профессионально и иногда трудно понять, реальное выступление или под «фанеру». Некоторые артисты могут использовать такой прием для половины концерта, чтобы сохранить силы к следующему выступлению.

4. Один в один как на записи

Живой голос всегда будет отличаться от обработанной записи. В нем распознаются шероховатости, разная интонация, произношение слов. Если вы понимаете, что песня со сцены звучит точно также, как и на диске (или радио), значит артист выступает под фонограмму. Особенно такой промах заметен со сложными голосовыми эффектами, которые можно сделать только в компьютерной аранжировке.

5. Наличие телекамер