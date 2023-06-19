Воля рассказал, как появился Comedy Club

Павел Воля, известный российский комик и резидент Comedy Club на канале ТНТ, рассказал о том, как возникло это шоу. В интервью с Надеждой Стрелец, опубликованном на YouTube, он поделился информацией о том, что создатели Comedy Club вдохновились американскими стендап-клубами.

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Вспоминая начало 2000-х годов, Павел Воля рассказал, как он и другие комики стремились придумать новый формат для выступлений в России. Их неудовлетворенность и стремление к успеху побудили искать новые идеи. И вот однажды участники команды КВН “Новые армяне”, вернувшись из США, рассказали о стендап-клубах. Воля и его коллеги, не зная, что такое стендап-клубы, услышав о них, заинтересовались. Они узнали, что в таких клубах выступают парни и девушки, аудитория расслаблена, курит, пьет, заказывает еду, а комики выходят на сцену и рассказывают забавные истории.

Именно в этот момент Воля и его команде пришла идея создать аналогичный формат для российской аудитории. Однако, так как некоторые из них были в США, а другие – нет, они не могли найти общий язык и разработать проект на протяжении полутора лет. В конечном итоге они временно отложили свои попытки, но спустя полгода собрались снова.

Павел Воля отметил, что они поняли необходимость выступать каждую субботу, независимо от обстоятельств и материала. Они решили назначать представление на каждую субботу и только через такие выступления понять, действительно ли у них получается и есть ли у них что предложить публике. И именно таким образом возник проект Comedy Club.