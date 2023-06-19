«Последний герой» вернется на экраны
Генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов и генпродюсер компании «Вайт Медиа» Юлия Сумачева объявили о начале работы над новым сезоном шоу «Последний герой». Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».
Сумачева займется съемками проекта. Место проведения шоу, участники и ведущие будут объявлены позже. Новый сезон «Последнего героя» станет юбилейным — десятым.
«Последний герой» не просто реалити-шоу — это легенда. Его возвращения на экраны ждут миллионы россиян. Мы рады начать работу над юбилейным сезоном по-настоящему культового проекта вместе с телеканалом ТВ-3», — рассказала продюсер.
Сумачева отметила, что в новых сериях участников шоу ждут неожиданные испытания и неподдельные эмоции.
«Последний герой» является российской адаптацией британской программы «Выживший». По правилам проекта группу участников делят на две команды по восемь человек, которые должны будут провести в опасных джунглях до 39 дней. Шоу транслировали с 2001 по 2008 год. В 2019-м вышел седьмой сезон проекта. В 2020-м стартовал восьмой сезон, а в 2021-м — девятый.
В проекте приняло множество звезд шоу-бизнеса. Среди них — Елена Темникова, Стас Пьеха, Птаха, Елена Проклова, Никита Джигурда, Эвелина Бледанс, Юлия Ковальчук, Лукерья Ильяшенко, Наталья Бардо, Юлия Началова, Ольга Орлова, Дана Борисова.