«Последний герой» вернется на экраны

«Последний герой» не просто реалити-шоу — это легенда. Его возвращения на экраны ждут миллионы россиян. Мы рады начать работу над юбилейным сезоном по-настоящему культового проекта вместе с телеканалом ТВ-3», — рассказала продюсер.

«Последний герой» является российской адаптацией британской программы «Выживший». По правилам проекта группу участников делят на две команды по восемь человек, которые должны будут провести в опасных джунглях до 39 дней. Шоу транслировали с 2001 по 2008 год. В 2019-м вышел седьмой сезон проекта. В 2020-м стартовал восьмой сезон, а в 2021-м — девятый.