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Сколько россиян не смотрят телевизор

Аналитики Platforma обнаружили интересные тенденции в том, что смотрят российская молодёжь по телевизору.

Сколько россиян не смотрят телевизор
© Ferra.ru

По данным исследования, россияне в возрасте от 21 до 30 лет стали чаще смотреть телевизор в 2023 году. Основное внимание они уделяют отечественным сериалам, юмористическим шоу и спортивным матчам.

При этом уход зарубежных каналов лишь стимулировал развитие отечественной киноиндустрии. Так, 45% молодых россиян заявили, что стали чаще смотреть отечественные фильмы и сериалы на ТВ и в онлайн-кинотеатрах за последний год.

Каждый пятый опрошенный (22%) отметил рост интересного контента на телеканалах.

В то же время 38% российской молодёжи не смотрит телевизор, а 13% стали обращаться к нему реже в этом году. Основная причина — отсутствие интересного контента (41%). А каждый четвёртый опрошенный (25%) указал на низкое качество телевизионного контента по сравнению с тем, что можно найти в Интернете.

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