Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024

Власти Стокгольма предложили место для проведения Евровидения в следующем году, сообщает Dagens nyheter. Они хотят построить экологичную арену в порту Фрихамнен.

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Планируется, что арена будет вмещать до 14 700 человек. После фестиваля площадку сохранят для будущих мероприятий.

Евровидение-2024 пройдет в Швеции благодаря победе певицы этой страны Loreen.