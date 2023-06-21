Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024
Власти Стокгольма предложили место для проведения Евровидения в следующем году, сообщает Dagens nyheter. Они хотят построить экологичную арену в порту Фрихамнен.
Планируется, что арена будет вмещать до 14 700 человек. После фестиваля площадку сохранят для будущих мероприятий.
Евровидение-2024 пройдет в Швеции благодаря победе певицы этой страны Loreen.
Кроме Стокгольма на проведение конкурса претендуют еще три города: Эрншельдсвик, Мальме и Гетеборг.