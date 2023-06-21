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Мария Кравченко рассказала, как изменилась после «Звезд в Африке»

Актриса и комикесса Мария Кравченко заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что очень сильно изменилась после проекта «Звезды в Африке».

Мария Кравченко рассказала, как изменилась после «Звезд в Африке»
© Газета.Ru

Кравченко заявила, что стала жестче. По словам звезды, она перестала хотеть быть удобной и научилась говорить «нет».

«Это для меня очень важные аспекты, которые раньше мне не удавалось преодолеть. Я боялась говорить «нет». Сейчас «пфф, нет» — легко, если что-либо не устраивает», — поделилась комикесса.

Кравченко призналась, что для нее эти аспекты стали важным становлением после Африки. Более того, артистка стала перестала говорить расплывчато. «Сейчас только по факту, «без воды», — заключила актриса.

«Звезды в Африке» — реалити-шоу, в котором знаменитости проверяют себя на прочность и проходят испытания в условиях дикой саванны. На проекте известные личности сталкиваются с голодом и дискомфортом. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

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