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Американская ведущая случайно запела в эфире и рассмешила зрителей

Ведущая американского канала WVUA 23 Жизель Худ случайно запела в прямом эфире и рассмешила зрителей. Фрагмента выпуска новостей со своим конфузом журналистка опубликовала в TikTok.

Американская ведущая случайно запела в эфире и рассмешила зрителей
© Lenta.ru

«Звукорежиссер забыл выключить микрофон после моего выступления, и я случайно запела в прямом эфире», — подписала видео Худ.

В ролике видно, как журналистка закончила свое выступление, и в кадре появились другие ведущие, которые начали освещать новости о стрельбе в результате инцидента с домашним насилием. Перебив коллег, Худ пропела Slay, что в переводе с английского языка имеет несколько значений, в том числе слово «расстреляйте». Однако также это слово может иметь другой перевод — выражение может означать восхищение каким-либо своим действием.

Как объяснила Худ, таким образом она прокомментировала свое выступление, выразив восхищение своим выходом, а не речь коллег. «Это было ужасно», — заключила она.

В комментариях многие пользователи поинтересовались у журналистки, не уволили ли ее. В ответ она рассказала, что канал не уволил ни ее, ни звукорежиссера. «Это лучшая история о ляпах в эфирах», «Я плачу от смеха», «Это слишком смешно», — написали комментаторы.

Ранее телевизионный критик Скотт Брайан опубликовал ролик, в котором кот гостьи британского утреннего шоу «Завтрак Би-би-си» (BBC Breakfast), эксперта по королевской семье и историка Марлен Кениг ворвался в прямой эфир передачи. Многих зрителей позабавил выход питомца Кениг.

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