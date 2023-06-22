Воля высказался о сравнении своего шоу с передачей Урганта
Комик Павел Воля заявил, что не чувствует конкуренции с телеведущим Иваном Ургантом. Он отказался сравнивать собственный проект на канале ТНТ с вечерним шоу артиста.
Воля подчеркнул, что сравнений с Ургантом нельзя было избежать. Ведь оба проекта предназначены для трансляции в вечернее время.
«Нет никакой разницы, сравнивают тебя или не сравнивают. Я даже конкуренции никакой не чувствую», — объяснил он в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец.
Кроме этого, комик высказался о завышенных требованиях телезрителей к его программе «Шоу Воли» на канале ТНТ. По его словам, россияне хотят от него, чтобы он «выпрыгнул из штанишек» в каждом эфире передачи.