Рудова случайно попробовала вербльюжьи фекалии в дубайской пустыне

Во время задания знаменитости должны были приготовить еду на открытом воздухе. Условие — блюда нужно было жарить на верблюжьих фекалиях. Во время того, как Рудова пробовала лепешку, оказалось, что фекалии попали в пищу.

«Я попробовала лепешку, мне кажется, она отдает [фекалиями]. Может быть, такая история? Я съела [фекалии] верблюда. Сейчас очень много моих ненавистников порадуется. Я думала, она просто подгорела, а кушать очень хотелось», — поделилась звезда.

Реалити-шоу «Выжить в Дубае» стартовало 25 июня 2023 года на ТНТ. В проекте приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Герои поделились на две команды и сражаются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей «из народа» будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне. Проект будет состоять из 12 серий.