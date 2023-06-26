Победительница «Пацанок» рассказала о судьбах участниц после съемок

Победительница реалити-шоу «Новые пацанки» Кира Медведева рассказала в YouTube-шоу «Известь» о жизни участниц после проекта.

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Медведева заявила, что многие участницы вернулись к старой жизни после съемок. По ее мнению, передача не меняет героинь, а лишь дает инструменты для перемен. Она отметила, что главным изменением в жизни участниц стало лишь то, что они приобрели славу и деньги. Медведева уточнила, что знает только несколько девушек, чья жизнь кардинально изменилась после «Пацанок».

По словам Медведевой, некоторые участницы проекта до сих пор поддерживают связь и дружат, однако она сама не контактирует с ними.

«Я дальше пошла своей дорогой», — рассказала победительница «Пацанок».

В 2022 году Кира Медведева стала победительницей 7 сезона шоу «Новые пацанки». Ей вручили золотую брошь и сертификат на 1 млн рублей. Она планировала потратить деньги на покрытие долгов за квартиру, а также помочь родным финансово.