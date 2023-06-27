Рудова рассказала, почему выглядит иначе в шоу «Выжить в Дубае»

«Камера прибавляет шесть килограммов. Я уже говорила, что набрала вес из-за сложного периода в жизни. Это шоу как раз помогло мне отвлечься. Но я не знаю, кто из людей выглядит как богиня почти в 50-градусную жару», — сообщила Рудова в своем блоге.