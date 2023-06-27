Наталья Рудова рассказала, почему выглядит иначе в шоу «Выжить в Дубае»
39-летняя российская актриса Наталья Рудова ответила на критику недоброжелателей по поводу своего веса.
На своей странице в социальных сетях теледива опубликовала свежий кадр, где продемонстрировала свое тело, и сообщила, что уже похудела на четыре килограмма.
«Камера прибавляет шесть килограммов. Я уже говорила, что набрала вес из-за сложного периода в жизни. Это шоу как раз помогло мне отвлечься. Но я не знаю, кто из людей выглядит как богиня почти в 50-градусную жару», — сообщила Рудова в своем блоге.
Ранее же подписчики в социальных сетях начали писать артистке в комментариях, что она выглядит располневшей и неухоженной в проекте «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ.
Напомним, что Наталья Рудова рассказывала о проблемах с пищеварением, из-за чего набрала лишних десять килограммов. Также артистка призналась, что ей тяжело далась смерть любимого питомца — собаки Вени.