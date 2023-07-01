IVAN поделился впечатлениями о костюме в шоу "Маска"

Музыкальный исполнитель IVAN, который участвовал в шоу "Маска", изначально смеялся над костюмом, который ему предложили. Об этом он рассказал "Пятому каналу".

© Кадр из шоу "Маска"

Как говорит певец, сначала он не верил, что исполнительный директор отложил костюм гусеницы для него. IVAN хотел посмотреть другие варианты, но после этого все равно вернулся к гусенице.

По словам певца, костюм достаточно крупный и тяжелый, в нем тяжело выступать на сцене. Если артист внутри "плясал как в последний раз", то гусеница в этот момент только слегка топала ножкой.

Тем не менее костюм, по мнению IVAN’а, оказался удачным. Он помог скрыть рост 195 сантиметров, поскольку не было понятно, в глаза или рот гусеницы смотрит артист изнутри.