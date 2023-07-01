Певец IVAN поделился впечатлениями о костюме в шоу "Маска"
Музыкальный исполнитель IVAN, который участвовал в шоу "Маска", изначально смеялся над костюмом, который ему предложили. Об этом он рассказал "Пятому каналу".
Как говорит певец, сначала он не верил, что исполнительный директор отложил костюм гусеницы для него. IVAN хотел посмотреть другие варианты, но после этого все равно вернулся к гусенице.
По словам певца, костюм достаточно крупный и тяжелый, в нем тяжело выступать на сцене. Если артист внутри "плясал как в последний раз", то гусеница в этот момент только слегка топала ножкой.
Тем не менее костюм, по мнению IVAN’а, оказался удачным. Он помог скрыть рост 195 сантиметров, поскольку не было понятно, в глаза или рот гусеницы смотрит артист изнутри.
Певец IVAN (Александр Иванов) участвовал в вокальном конкурсе "Евровидение" в 2016 году от Белоруссии. Он также появлялся в проектах "Битва хоров", "Главная сцена" и "Маска".