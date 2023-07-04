Комик и телеведущий Сергей Светлаков посвятил шуточное видео своему возвращению на канал ТНТ, с которым он подписал контракт на два года.

По его условиям с 1 июля он стал лицом телеканала, а также работает продюсером, ведущим и актёром. Уже готовятся три проекта с его участием: юмористическом шоу, где он будет участвовать как актёр, шоу собственного производства Светлакова и комедийный сериал, который он спродюсирует.