Названо место проведения следующего "Евровидения"

Организаторы объявили, в каком городе пройдет популярный международный телевизионный музыкальный конкурс "Евровидение". Об этом пишет "Российская газета".

Так как в 2023 году победила представительница Швеции, то следующий конкурс, по правилам, должен пройти в этой стране. Но до последнего времени не уточнялось, в каком городе будет организовано мероприятие. Теперь же площадку выбрали.

Европейский вещательный союз объявил, что конкурс "Евровидение" пройдет в шведском городе Мальме на площадке "Мальме-Арена". Известно также, что полуфиналы будут 7 и 9 мая, а финал состоится 11 мая.