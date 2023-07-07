Юлианна Караулова рассказала, как встретила Дмитрия Диброва

Певица Юлианна Караулова в новом выпуске вечернего шоу Павла Воли на ТНТ рассказала, как прошла её встреча с Дмитрием Дибровым.

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Артистка сообщила, что встретилась с Дмитрием Дибровым на дне рождения у Владимира Преснякова. Ей было важно узнать, держит ли на нее обиду из-за того, что она стала новой ведущей программы «Кто хочет стать миллионером?».

«Я прямо ему сообщила, что стала ведущей шоу „Кто хочет стать миллионером?“, но не знала, как он отреагирует на меня, держит ли обиду или все в порядке. Потом я сказала ему: „Дмитрий, благословите меня!“. Он прочитал что-то на латыни, не знаю, может проклял, конечно, но вроде нет. Советов никаких не давал», — прокомментировала Караулова.

Добавим, что также гостем в «Шоу Воли» на ТНТ стал блогер Роман Каграманов.