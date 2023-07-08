Ушел из жизни режиссер первого в России реалити-шоу

В Союзе кинематографистов России сообщили о смерти режиссера, продюсера и киносценариста Григория Любомирова. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Отмечается, что Любомирову было 69 лет. Причина смерти не называется.
Прощание с режиссером состоится в Николо-Архангельском крематории 8 июля.
" Григорий Петрович Любомиров был разносторонним и талантливым кинематографистов – сценаристом, режиссером и продюсером. Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.
С 1994 года Любомиров работал на телеканале НТВ. Он был режиссером и сценаристом передачи "Куклы", автором реалити-шоу "За стеклом". Кроме того, Любомиров снимал документальное кино, включая "Импичмент по-русски", "Маски сокитов", "Тайны посвящения". До этого скончался заслуженный артист России Рудольф Искаков.