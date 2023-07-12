Дмитрий Дибров: «Жить можно без славы и без денег»

Академик российского телевидения Дмитрий Дибров - поистине человек-оркестр.

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И дело не только в том, что в музыке (и российской, и мировой) он как рыба в воде, а дома у него - студия звукозаписи и целая коллекция гитар. А просто на телевидении Дибров уже больше 30 лет и «перепробовал» все каналы, жанры и форматы. Причем не только в качестве ведущего. Вот не сидится на месте человеку - любит пробовать новое, создавать то, чего до него не делал никто.

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Между прошлым и будущим

- Дмитрий, сейчас многие говорят, что телевидение - это вчерашний день, будущее за интернетом. Вы как думаете?

- Дело в том, что наше поколение попало, я бы сказал, на бескомпромиссный водораздел между прошлым и будущим. Тогда мы не могли делать все то, что называлось телевидением. А сейчас, к сожалению, видимо, будущее - в интернете. Не только в нем, а в каком-то гибридном средстве массовой информации, где будет и телевидение, и интернет. Но надо понимать, что не переходит офлайн в онлайн так уж линейно, как нам кажется. Вот здесь «наблатыкался», собрал 12 миллионов зрителей и с ними пришел в онлайн. Нет, так не получится. Это напоминает Михаила Ломоносова: «Смотри, какой дед пришел в гимназию грамоте учиться!» Я вижу, как коллеги мои работают в интернете. Но там нет такого количества зрителей, которое у них было на телевидении, — это несравнимо. И не все устоялось в интернете. Я смотрю некоторых интервьюеров и вижу, что там можно было бы сделать все интереснее... Там можно было бы поработать нам с Владиком, но его убили (имеется в виду Владислав Листьев. - Ред.). Вот он бы сейчас здорово работал в интернете, уж я-то его много лет знал, и что-то мне подсказывает, что это было бы так.

- А что бы вы делали в интернете?

- Я уже делаю. В социальной сети «ВКонтакте» состоялась премьера моего психологически-музыкального шоу «Сессия». Героем первого выпуска стал Баста. Я сейчас пошел в интернет работать только над тем, что нельзя иными способами сделать. Делать такую журналистику, которую нельзя иначе делать, как только в интернете. От смелости у меня аж дыхание перехватывает!

Мир новостей

«Останкинское испытание»

- Как стать известным телеведущим или успешным человеком на телевидении?

- Прежде всего надо понять: что точно даст возможность пробиться? Кстати, я убежден, что в интернете это не так актуально. Хотя если допустить, что интернет все-таки будет «спариваться» с телевидением, то это значит, что, конечно, «останкинское испытание» он тоже обязательно унаследует…

- Что это за испытание?

- Тебе не дадут ничего попробовать, пока ты не докажешь, что ты можешь что-то сделать. А ты не докажешь, что ты что-то можешь сделать, пока тебе не дадут попробовать. Вот что тогда ты будешь делать? Ответ один: только писать себе самому сценарии! Нельзя думать, что ты придешь такой умник или такая красавица и за тебя для тебя кто-то что-то напишет, так не будет!.. А что писать? У тебя в голове должна быть ясная картина идеального жития, идеальной биосферы для тебя, когда у тебя есть наивная искренняя картина того, как ты хочешь, чтобы все это было. Но только ты можешь это сделать. Мы так и делали на телевидении. Но нам было легче, потому что тогда на телевидении вообще ничего не существовало…

- А можно просто научить быть телеведущим?

- Я одно время преподавал - друзья попросили. И все студенты как один хотели быть телеведущими. Ну как им объяснить? Ведущий - это набор навыков. И если у тебя нет врожденной харизмы (прошу не путать с красотой), нет умения вести беседу, то из этого ничего не получится. Или вот мне задают вопрос: «Дмитрий Александрович, здравствуйте! Мой первый вопрос: в одном из интервью вы сказали…» Подождите, а почему вы пользуетесь плодами жизнедеятельности других организмов? Почему вы сами не придумали вопросы? Зачем вы читаете то, что другие уже спросили? Вы с этим хотите попасть в «Останкино»? Нет, так не получится!

Гимнастика для ума

- Что бы вы посоветовали почитать для того, чтобы быть образованным человеком, уметь поддержать интересную беседу?

- Если кому-то интересно, как я строю фразы, то пусть он почитает Курта Воннегута «Завтрак для чемпионов». С этого надо начинать. Рекомендую также прочитать всего Джона Апдайка, включая «Иствикские ведьмы». Следующим номером нашей программы - Владимир Набоков. Это должно научить любви к русскому языку: никто не смог приблизиться в этом к нему! Следующий - Габриэль Гарсиа Маркес, это первый писатель планеты! Мы с младшими сыновьями (у Дмитрия Диброва пятеро детей: сын и дочь - от предыдущих браков, трое сыновей - от брака с Полиной Наградовой: 13-летний Александр, 9-летний Федор и 8-летний Илья. - Ред.), например, 15 минут Габриэля Гарсиа Маркеса каждый день слушаем. Хорошо, что есть аудиокниги, читать уже в непривычке у нынешних детишек. А вот писать, как ни странно, они будь здоров, постоянно обмениваются эсэмэсками. Но вот от руки как они пишут! Вы видели, как наши дети пишут от руки? Это же ужас какой-то! Но может, это так и надо… Но продолжим по книгам. Если кому интересно, что делать со страстью, то надо читать «Тихий Дон» Михаила Шолохова. И Михаил Булгаков - без него никуда! Все остальное - по вкусу. Эти все рекомендации даю исходя из того, что каждый читал Александра Пушкина, я надеюсь. Если кто-то не читал его и Федора Достоевского, то тогда я должен был бы начинать свой ответ именно с них.

Мир новостей

Дети и формула счастья

- Заговорили о детях. Скажите, а у вас в семье нет конфликта поколений?

- Нет, конфликта поколений пока нет. На днях я был на показе фильма «Рождение легенд», который повествует о крупной работе продюсера группы Kiss, ну и я старшего сына Александра тоже взял. Ему тоже интересна музыка. А еще скоро он поедет с друзьями группой в Санкт-Петербург, конечно, под присмотром взрослых. Чтобы меня в 13 лет отпустили в Ленинград, да никто и никогда! Но я отпустил...

- С будущей профессией кто-то из них определился уже?

- Кем они могут быть? Давайте честно. Вы всего Дани­ила Хармса читали в шесть лет? Детского, конечно, потому что есть не детский… А на могиле Сальвадора Дали были? У вас была скульптурная мастерская в школе? У них есть! Кроме того, они еще пишут песни, снимают фильмы. И нигде не достигают высшего успеха. Как это бывает знаете с кем? Когда всего понемногу и ничего конкретного, что получится? Знаете? Телеведущий! Поэтому у них выхода нет. Может быть, кто-нибудь из них скажет, что «я иду в айти». На сегодня это самая перспективная профессия, гарантированный социальный лифт. Но айтишник - тоже интегральная профессия: нужно очень много знать в области ноо­сферы, мыслящей оболочки Земли. Это не просто математика. Посмотрите на работу Максима Жесткова. Это фантастический художник компьютерной графики, его повсюду покупают. Нет более значительной фигуры в мире в этой специализации. Он сидит в Москве, тут работает, но сам он родом из Ульяновска. Это бы я детям рекомендовал. Я своих толкаю к различным школам айти, но пока не прививается. Но уж если с этим не получается, раз не хотят этим заниматься, значит, будут телевизионщиками...

- О чем вы с ними готовы долго рассуждать?