"Никогда больше": Агутин – о возвращении в шоу "Голос"

"После второго сезона не только я, но и, по-моему, все, с кем мы начинали, говорили: "Позовут – больше не пойду. Хватит с меня этих мучений". Зачем это? Там надо кого-то брать, кого-то не брать, кого-то увольнять. Сердце постоянно рвется. Но каждый раз, когда приглашали, мы всё равно шли. Сейчас я говорю: "Никогда больше". Но мне пока еще просто не звонили" – поделился Агутин своими мыслями с изданием.