"Никогда больше": Агутин – о возвращении в шоу "Голос"

"Никогда больше": Леонид Агутин – о возвращении в шоу "Голос"
Известный российский певец и композитор Леонид Агутин пока не планирует возвращаться в проект "Голос". Об этом он рассказал в интервью "Известиям".
По словам артиста, он еще не получал приглашения принять участие в развлекательном вокальном шоу. Возможно, желание появится после того, как это произойдет.
"После второго сезона не только я, но и, по-моему, все, с кем мы начинали, говорили: "Позовут – больше не пойду. Хватит с меня этих мучений". Зачем это? Там надо кого-то брать, кого-то не брать, кого-то увольнять. Сердце постоянно рвется. Но каждый раз, когда приглашали, мы всё равно шли. Сейчас я говорю: "Никогда больше". Но мне пока еще просто не звонили" – поделился Агутин своими мыслями с изданием.
Певец участвовал в проекте в качестве наставника в течение нескольких лет. Его коллегами по шоу были Дима Билан, Пелагея, Александр Градский, Валерий Меладзе и другие звезды.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему Григорий Лепс решил уйти из состава жюри "Голоса".