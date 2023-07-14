Роза Сябитова снова будет вести шоу "Давай поженимся"

"Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что "Давай поженимся" вернется в эфир. На вопрос закрылись ли мы, я всегда говорила - мы на паузе. Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе "Давай поженимся", - сообщила Роза Сябитова, слова которой приводит ТАСС,