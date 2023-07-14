Роза Сябитова снова будет вести шоу "Давай поженимся"
Одна из постоянных ведущих популярного российского телешоу "Давай поженимся" остается в в проекте. Об этом Роза Сябитова рассказала ТАСС.
По словам Розы Сябитовой, ей предложили вернуться в программу и занять место одной из ведущих. Дата начала съемок будет объявлена позже.
"Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что "Давай поженимся" вернется в эфир. На вопрос закрылись ли мы, я всегда говорила - мы на паузе. Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе "Давай поженимся", - сообщила Роза Сябитова, слова которой приводит ТАСС,
Напомним, что о возращении шоу в эфир Первого канала рассказал генеральный директор телеканала Константин Эрнст. она.
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