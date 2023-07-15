Трехмесячная дочь Де Ниро появилась на американском ТВ

79-летний актер Роберт Де Ниро появился на американском утреннем шоу вместе с трехмесячной дочкой Джиа Вирджинией. На эфир была приглашена и супруга актера, инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен.

Джиа вела себя на съемочной площадке спокойно: улыбалась, сама смотрела в камеру. Ее мама рассказала о родах и их последствиях. Оказывается, в родильном отделении Тиффани почувствовала острую боль за ухом — симптом редкого заболевания лицевого нерва. Из-за этой болезни женщина потеряла способность улыбаться и произносить ряд слов, в том числе имя мужа.

Чен отметила, что таблоиды насмехались над ее серьезным, суровым лицом, однако она ничего не могла поделать со своей мимикой из-за диагноза.

Кадр из программы CBS Mornings

Когда ведущая спросила маленькую Джиа Вирджинию, какое кино с участием папы ей нравится, Тиффани ответила за нее: "Фильм из родильного отделения, где я главная звезда".