Тимур Батрутдинов влюбился: кто завоевал сердце шоумена

«Она мне нравится все больше и больше. Я забрал ее фотографию, потому что наконец могу видеть ее чаще, а то только на соревнованиях, и то получается, что она моя соперница. В общем, хотелось бы с ней познакомиться поближе. Я надеюсь, что я не слишком старенький для нее», — смущенно поделился ведущий.