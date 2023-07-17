Тимур Батрутдинов влюбился: кто завоевал сердце шоумена
Дубайские страсти не угасают: на новом ТНТ-шоу то интриги, то предательства, то слезы. На этот раз под всеобщим вниманием оказался Тимур Батрутдинов. И главный вопрос на повестке дня: сможет ли хотя бы на этом реалити юморист избавиться от годами наработанного статуса холостяка?
В свежем выпуске «Выжить в Дубае» он признался: его сердце отныне не пустует. Томить долго Батрутдинов не стал и раскрыл, что завоевать его удалось участнице народной команды. Прямо в эфире он рассказал о симпатии к Ангелине Татарченковой и ласково назвал ее своим крашем.
«Она мне нравится все больше и больше. Я забрал ее фотографию, потому что наконец могу видеть ее чаще, а то только на соревнованиях, и то получается, что она моя соперница. В общем, хотелось бы с ней познакомиться поближе. Я надеюсь, что я не слишком старенький для нее», — смущенно поделился ведущий.
К слову, о разнице в возрасте он беспокоится не зря: оказывается, сопернице всего 25 лет. Впрочем, мы-то знаем, что у любви преград нет. Может быть, звезде Comedy Club все-таки удастся сыскать счастье с простой уральской девушкой?