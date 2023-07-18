Ведущий популярного шоу испугался змеи и рассмешил зрителей

«Я не совсем понимаю, как освещать вам следующую историю, потому что я просто ненавижу змей», — заявил ведущий в эфире выпуска новостей.

Затем он начал рассказывать о самом длинном в истории питоне, найденном во Флориде, а его речь сопровождалась видео с огромной змеей. Во время своего монолога Томпсон не смотрел на экран и закрывал лицо листами, с которых зачитывал текст.

В комментариях под твитом многие отметили, что их рассмешило поведение телеведущего. «Это очень смешно, а я люблю змей», «Бедный Бен!» — написали пользователи. Другие же признались, что также панически боятся змей. «Как же я понимаю его, я бы хотела его обнять», «Я просто не представляю, какого это вещать о чем-то, чего ты сильно боишься. Но это было восхитительно», — отметил другой комментатор.