Чурикова назвала одну особенность современных звезд

«"Фабрика [звезд]" тогда — это было скорее исключение, чем правило, мы все были очень домашние дети. Если мы бунтовали, то нам нужно было что-то такое: "Да! Мы голос улиц!" Для того чтобы детям сейчас состояться и самоутвердиться, не нужно нарушать каких-то мегаправил, которые установили взрослые», — поделилась мнением ведущая.